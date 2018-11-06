"استشاري الشارقة" يتفقد دار رعاية المسنين

الشارقة 24:

زار وفد مشترك، من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والمكتب التنفيذي لمتابعة عضوية إمارة الشارقة في الشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، دار رعاية المسنين بالمدينة.

واستقبلت الوفد الذي ترأسه، سعادة حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس، مريم القطري مدير الدار التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إلى جانب عدد من القائمين على الدار .

واطلع الوفد الزائر، على مختلف الخدمات المقدمة لكافة النزلاء، طبياً ونفسياً، في جو أسري مفعم بالحيوية والنشاط، واطمئن على أحوال كبار المواطنين، وتجول في أروقة الدار.

وتعرف الوفد أيضاً، على خدمات العلاج الطبيعي المقدمة في الدار، سواء للنزلاء أو أفراد المجتمع، بعدها قام الوفد بمجالسة كبار المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ثم وزع الهدايا عليهم.