تعاون تدريبي بين شرطة الشارقة وكليات التقنية العليا

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وكليات التقنية العليا، صباح الثلاثاء، بمركز إكسبو بالشارقة، اتفاقية تعاون، لمدة سنتين، بهدف تدريب طلبة كليات التقنية من مختلف التخصصات وخاصةً تخصص الإعلام التطبيقي، ورعاية مشاريعهم المبتكرة والاستفادة منها، بالإضافة إلى توفير فرص توظيف لهم في مختلف الإدارات التابعة لشرطة الشارقة.

وقع الاتفاقية كل من العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور عبد الله السويجي مدير كليات التقنية بالشارقة، بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

جاء حفل التوقيع في جناح كليات التقنية العليا المشارك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، بحضور المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقية حرصاً من الطرفين على تعزيز الشراكة المجتمعية، وتأكيداً على أن إعداد الكفاءات الوطنية وتوظيفها بما يؤهلها لخدمة الوطن يمثل مسؤولية مشتركة، وفي إطار السعي لتحقيق رؤية الدولة 2021، وخاصةً فيما يتعلق بدعم الأفكار الابتكارية وتوجيهها بما يخدم التنمية المجتمعية.

رحب العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بالشراكة مع كليات التقنية العليا بالشارقة، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الأكاديمي ومؤسسات التعليم العالي بالدولة، سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم قدرات الخريجين، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل الميداني والتعرف على واقع العمل في القطاع الشرطي والأمني، وتمكين الخريج من تكوين رؤية حول طبيعة وفلسفة العمل في هذا القطاع الهام واستراتيجياته.

وأشار نائب قائد عام شرطة الشارقة إلى أن المحصلة الإيجابية التي تحققت من خلال توظيف جهود البحث العلمي، وتوجيه بحوث التخرج إلى الاهتمام بدراسة الظواهر الأمنية والمجتمعية، من خلال التعاون ومذكرات التفاهم التي سبق أن وقعت بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، والعديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالدولة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته باتفاقية التعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تأتي تجسيداً للعديد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، بما يعكس الثقة بينهما، لما فيه صالح الطلبة، ودعم تميزهم الأكاديمي والوظيفي.

وأشار مدير مجمع كليات التقنية العليا إلى أن كليات التقنية العليا من خلال استراتيجية "الجيل الثاني"، تسعى لتعزيز علاقات الترابط والتعاون مع مؤسسات المجتمع، بما يدعم أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق 100% نسبة توظيف لخريجيها بحلول عام 2021، مثمناً جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة وحرصها على لعب دور فعّال في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور عبد الله السويجي، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير فرص تدريب وتوظيف للطلبة، وكذلك تبني وتطوير أفكارهم ومشاريعهم، في ظل ما يتميز به طلبة كليات التقنية من دراسة علمية تطبيقية تمكنهم من إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات واقعية، أو تقديم أفكار لتطوير الخدمات بالشكل الذي يدعم الاقتصادي المعرفي بالدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية وزارة الداخلية 2017/2021، وتدعم تحقيق أهداف كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة وكليات التقنية العليا، حيث ستتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة تدريب طلبة كليات التقنية العليا، نظرياً وعملياً، في مختلف إدارات القيادة، ورعاية مشاريع الطلبة المبتكرة ودعم أفكارهم، بالإضافة إلى توظيف الخريجين من طلبة قسم الإعلام والتخصصات الأخرى، وفقاً لاحتياجات القيادة العامة للشرطة.

كما ستقوم كليات التقنية العليا بدعم القيادة العامة لشرطة الشارقة في الاستفادة من مشاريع طلبة الكليات، من خلال تزويدهم بمشاريع طلبة برنامج الإعلام خاصةً في مجال التصميم الجرافيكي، وكذلك مجال الرسوم المتحركة "animation"، لنشرها عبر إصدارات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشرطة والاستفادة منها.