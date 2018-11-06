شرطة الشارقة تناقش آلية الحد من حوادث الوفيات في جلسة "عصف ذهني"

الشارقة 24:

شهد المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، صباح الإثنين، جلسة عصف ذهني، ناقشت آلية الحد من الحوادث التي تتسبب في وفيات على الطرق، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع والأفراد العاملين بإدارة المرور والدوريات، بجزيرة العلم بالشارقة.

وأوضح المقدم الكي، في بداية الجلسة، أهمية مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطريق، سواء قائدي المركبات أو المشاة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة.

وأكد المقدم الكي، استعداد إدارة المرور والدوريات بتطبيق ما تراه مناسباً من أفكار فور الانتهاء من صياغتها ودراسة جدواها، مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه الشركاء ومساهمتهم في تحقيق خفض وفيات الطرق، والاسهام على رفع معدل السلامة المرورية بالإمارة.

وخلال جلسة عصف ذهني، ناقش الشركاء الاستراتيجيين للقيادة وهم جامعة الشارقة، وشركة رافد، وإدارة الأشغال العامة، وتطرقوا إلى مسببات الحوادث المرورية، وذلك ضمن الجلسات التي تعقدها القيادة العامة لشرطة الشارقة في مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، لمناقشة الأفكار المُبتكرة والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد حلول للحد من حوادث الوفيات، وتهدف تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

قدم المشاركون في جلسة العصف الذهني أراءً بناءة ومجموعة من الأفكار، بما يحقق الوصول إلى أفضل الحلول والمقترحات في الحد من حوادث الوفيات.