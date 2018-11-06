"اجتماعية الشارقة" تختتم معرضاً لدعم "الأسر المنتجة"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ فعاليات معرض "بازار إنتاج"، بنسخته الـ 3، لعرض منتجات الأسر المنتجة من مستحقي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، على مدى 7 أيام، من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر بمجلس ضاحية مويلح، حيث لقي المعرض إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع.

ويقام المعرض بشكل سنوي، لدعم الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها، وتوفير منافذ لبيع تلك المنتجات التي تعود عليها بمردود مالي يساندها في الارتقاء بهذه المشاريع، ورفع مستواها المعيشي.

وأكدت مريم الحمادي مدير مركز الإنتاج بالدائرة، أن إقامة "البازار" في نسخته الثالثة، تأتي انسجاماً مع رؤية وأهداف الدائرة برعاية الأفراد والأسر وتمكينهم، وبذلك يمثل "البازار" فرصة حقيقية للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها، لتتعرف عليها شريحة واسعة من المستهلكين، مما يساهم في دخولها إلى السوق بشكل ينعكس إيجاباً على أداء هذه المشاريع واستمراريتها.

وأضافت الحمادي؛ أن المعرض ضم 31 ركناً مشاركاً من الأسر المنتجة، إلى جانب ثلاث مشاركات شملت منتسبي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين؛ وكذلك الرعاية المنزلية لكبار السن؛ من خلال عرض منتجات حرفية ومشغولات يدوية.