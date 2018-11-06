"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وذلك صباح الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة حصول الشارقة على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين.

واعتبر المجلس أن هذه الجائزة تقديرٌ عالميٌ جديد يُضاف إلى ما استحقته الإمارة من ألقاب عالمية سابقة في مجالات الطفولة والسن وغيرها، تعكس الجهود الكبيرة والدعم المباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة لكافة فئات المجتمع والأسرة بشكل عام، ولهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات سموه الدائمة بدعمها، وتوفير كافة الإمكانات للارتقاء بها في كافة الجوانب التعليمية والرياضية والأسرية، ما من شأنه تسهيل إدماجها في المجتمع.

واعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2018م في فئتي القروض والمنح، وشملت الدفعة 302 مستفيداً ومستفيدة من مختلف الفئات، بمبلغ إجمالي وقدره 203 مليون و329 ألف درهم.

واستعرض سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان قوائم المستفيدين، وإحصائيات توزيعاتهم، مشيراً إلى أن إعلان هذه الدفعة الجديدة جاء بعد التأكد من كافة شروط الاستحقاق لكل مستفيد كلٌ حسب فئة الدعم السكني المستحق لها.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود وتوجيهات سموه الدائمة لحكومة الشارقة بالعمل على استقرار المواطنين وتوفير كافة ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة وبرامجها المتواصلة في العمل على التنمية المستدامة.

وبارك المجلس للمستفيدين في مختلف مدن إمارة الشارقة حصولهم على المنح والقروض الخاصة بالسكن، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة تزف لهم هذه البشرى السعيدة فور اعتماد القرار مباشرة.

واطلع المجلس على المقترحات بشأن تعيين مشرفات للحافلات المدرسية في إمارة الشارقة.

واستعرض سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات تفاصيل المقترح، مشيراً إلى أنه يأتي بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات لتوفير أفضل الخدمات لطلبة المدارس في الإمارة.

ووجه المجلس التنفيذي أمانته العامة للتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس الشارقة للتعليم والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمزيد من المشاورات حول المقترح لما يحقق سلامة الطلبة ويخدم الصالح العام.