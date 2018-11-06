مجلس ضاحية الزبارة ينظم محاضرة "جيران" لتوثيق العلاقات الأسرية

الشارقة 24:





نظم مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في إطار تعاونه مع مراكز التنمية الأسرية في خورفكان، الإثنين، محاضرة بعنوان "الجيران"، بمقر الضاحية في مدينة خورفكان، وألقاها كل من الدكتور راشد خميس النقبي، والمهندس عدنان الحوسني.

تهدف المحاضرة إلى توثيق العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث دعت إلى تعزيز العلاقات الأسرية وترابط وتزاور وتآلف الجيران فيما بينهم، لتحقيق التواصل المنشود.

وتطرقت المحاضرة إلى أهمية الجيرة والتواصل بين أبناء الحي الواحد والتزاور وتحقيق الترابط الأسري والاجتماعي.