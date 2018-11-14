خميس سالم: قفزات نوعية تشهدها قناة الشرقية من كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد خميس سالم مبارك مدير قناة الشرقية من كلباء التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة، ومجلس الشارقة للإعلام، للقناة، ما حققت قفزة نوعية، شكلاً ومضموناً.

وأوضح مبارك، في مقابلة مع "الشارقة 24"، أن القناة تشهد طفرة كبيرة على مستويات البنى التحتية والتقنية، حيث تم رفدها مؤخراً باستديو متطور، يليق بما تقدمه القناة من محتوى مميز.

وفي السياق نفسه، اعتبر مبارك، أن القناة خلال وقت قياسي، باتت تتمتع بأكثر تقنيات البث والتصوير والإخراج تطوراً، فضلاً عن الطاقات البشرية المؤهلة من طواقم عمل، جلهم من أبناء المنطقة.

ولفت مدير قناة الشرقية من كلباء، إلى مواكبة القناة، من خلال محتواها، لخطى التعمير التي تعم أرجاء المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، لإبراز وجهها الحضاري للمشاهدين، وتوضيح الجهود المبذولة والمستمرة لتنمية المنطقة.

وعن دور القناة، في إبراز تاريخ المنطقة الشرقية وموروثها، أوضح خميس سالم مبارك، أن القناة ذات طابع محلي بالأساس، وخلال الفترة الماضية، نجحت ومن خلال باقة برامجية حافلة، في تسليط الضوء بشتى السبل، على تاريخ المنطقة الشرقية الحافل، ومكونها الثقافي والاجتماعي، عزز من ذلك كون شريحة كبيرة من العاملين في القناة، ينتسبون للمنطقة، وعلى إلمام تام بموروثها.