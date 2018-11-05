"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشتين وزيارات لموظفيها في معرض الكتاب

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشتي عمل، حول "المنظمة المتعلمة"، و"حقوق الملكية الفكرية"، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف نشر مفاهيم المعرفة وتطبيقاتها، وتوسيع رقعة انتشارها، لكافة الموظفين.

وسلطت ورشة المنظمة المتعلمة، الضوء على مفهوم المنظمة وسماتها وكيفية اكتساب ونقل المعرفة، والتعديل على السلوك، بما يعكس المعرفة والرؤى الجديدة.

واستعرض د. منصور جاسم الشامسي، خلال الورشة، مفهوم المنظمات المتعلمة والتعلم التنظيمي، وعناصر التعلم التنظيمي، وجوهر التعلم التنظيمي، وأنماط التعلم التنظيمي، وأبعاده الثقافية والتنظيمية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن فكرة المنظمة المتعلمة، برزت لمواجهة أهم المشاكل التي تقف في طريق المؤسسات، في ظل بيئة سريعة التغير، وكذلك لتسريع وتيرة التعلم والاستيعاب الفردية والجماعية.

وقدم المحامي أحمد ظاظا، في ورشة حقوق الملكية الفكرية، شرحاً مفصلاً لتعريف حقوق الملكية الفكرية وأنواعها، من علامات تجارية وبراءة اختراع، وبعض الأمثلة لعدد من الشركات العالمية.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، حرص الدائرة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تعكس رؤيتها في تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، ودعم حب القراءة والاطلاع لدى الموظفين.

ويأتي تنظيم هذه الورش، ضمن جهود "اقتصادية الشارقة"، في تبني نشر مفاهيم إدارة المعرفة وتعزيزها عند الموظفين، وبناء قدرات المشاركين في الجانب المعرفي، والتي بدورها تسهم في تطوير بيئة العمل، وتحقيق السعادة للموظفين، وتأسيس أجيال قيادية مبتكرة من المسؤولين والأفراد، قادرة على استشراف المستقبل، وفق أفضل السبل العلمية والعملية، وأفضل التطبيقات العالمية.

كما تم تنظيم زيارات منظمة، لموظفي الدائرة، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بتنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية للقراءة لدولة الإمارات.