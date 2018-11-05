"الشارقة للتعليم" ينظم ملتقى لتقييم وتطوير المدارس الخاصة

الشارقة 24:

نظم مجلس الشارقة للتعليم، ملتقى ثقافة التقييم الذاتي والتطوير المستمر للمدارس، استهدف إدارات أكثر من مئة مدرسة خاصة على مستوى الإمارة، بحضور سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، وسعادة علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا مدير إدارة التعليم في المجلس .

وأعرب سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد، عن سعادته لما شهده الملتقى من كثافة في الحضور، من قيادات المدارس الخاصة في الإمارة، الأمر الذي يعكس مدى حرصها وإصرارها على التغيير والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالعروض التي جسدت الممارسات المميزة، والتجارب الناجحة، التي عرضت خلال الملتقى، وما صاحبها من حوارات مهنية، ومناقشات تفاعلية، تسهم وبشكل كبير، في زيادة ترسيخ مفهوم ثقافة التقييم الذاتي، والتطوير المستمر للمدارس.

وأكد سعادته، خلال كلمته الافتتاحية، أنه على الرغم من تنوع المدارس في الإمارة، من حيث المنهج المتبع والمراحل الدراسية، إلا أنها تشترك جميعها في هدف واحد، ودعا إلى تظافر الجهود والتعاون وتبادل الخبرات، بين القيادات المدرسية، للارتقاء بأداء المدارس الخاصة في الإمارة، وأوصى بضرورة تبادل الزيارات المهنية، والاستفادة من التجارب الناجحة، وخاصة في مجال التقييم الذاتي.

وأوضح سعادته، أن التقييم الذاتي للمدرسة، أداة ضرورية جداً، وخطوة أولى نحو انطلاقة مميزة، حيث إن معرفة الواقع الحالي للمدرسة، يتيح لقيادتها تحديد الخطوات الواجب اتباعها للتطوير والتحسين، وبالتالي الوصول للمخرجات التعليمية المنشودة، وأضاف أن عملية التطوير المدرسي مستمرة ولا تتوقف، وينبغي أن تكون متجددة بشكل دوري ومنتظم.

وأشار سعادة الدكتور عمرو عبد الحميد، إلى أن الشارقة ماضية، في ترسيخ ثقافة التطوير المستمر للمدارس، وأنها عقدت شراكات مع مؤسسات وجهات دولية معتمدة لهذا الغرض، بهدف توفير الدعم اللازم للمدارس، والوقوف على احتياجاتها، سواء من خلال فرق التحسين المدرسي، أو برامج التنمية المهنية المستمرة.

من جانبه، رحب سعادة علي الحوسني، بجميع المدارس التي أبدت تعاونها على الفور، عازياً ذلك إلى إيمان القائمين على إدارة تلك المؤسسات التعليمية، بأهمية وضرورة التطوير، خدمة للعملية التعليمية، وذكر أن الملتقى يجمع تحت سقفه نخبة من المعنيين في المجال التربوي، للوقوف على المستجدات في آليات التقييم الذاتي، ما يمثل فرصة للمشاركين، للتعرف على هذه الأساليب، لتحقيق التحسين المستمر، الذي يحاكي المتغيرات التنموية، وصولاً للتميز في الأداء التربوي والتعليمي المنشود.

وسلط اللقاء، الضوء على سبل وآليات التفعيل الأمثل، للتقييم الذاتي، وتزويد المدارس بمهارات التقييم، بوصفه أداة فاعلة في الارتقاء بمخرجاتها، وأحد أهم مرتكزات تعزيز مبادئ الجودة.

وتم تقسيم المدارس، إلى مجموعات ضمن أربع قاعات، تناول المحاضرون، وهم سمير مراد من مدرسة الإبداع العلمي، وجون نولان من مدرسة الشارقة الإنجليزية، ودين بيرا من مدرسة فيكتوريا الدولية، وستيف ماكلوكي مدير المدرسة الأسترالية، أهم الطرائق والعمليات والأنشطة التي تطبق حالياً في مدارسهم، وصولاً إلى التقييم الذاتي الصحيح والواقعي، الذي يعتمدون عليه، في تحديد المجالات التي يلزم الارتقاء بها، في الفترة المقبلة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها.

وأكد المحاضرون، أهمية تطوير الكفاءات الإدارية والتدريسية، والعمل بنظام القيادة الواعية، مع التأكيد على الامتثال لأخلاقيات العمل، في حقل التعليم، وشددوا على تطوير إمكانات قيادات الصف الثاني في المدارس، وأهمية الإدارة القوية لنجاح وتميز المدرسة.

وعمد مجلس الشارقة للتعليم، إلى إرسال المادة المعروضة في الجلسات مسبقاً، لمدراء المدارس لمنحهم وقتاً كافياً للاطلاع عليها، وذلك لإثراء النقاش، وتبادل الآراء والحوارات، خلال جلسات الملتقى، حيث قامت إدارات المدارس المختارة، بعرض مشاركاتها، في جلسات منفصلة ومتكررة على التوازي، بحيث يحضر كل جلسة منها حوالي ربع المشاركين، وبذلك تتاح الفرصة لجميع المشاركين، للتعرف على مجموعة واسعة من طرق ووسائل التقييم الذاتي، التي قد يرونها مناسبة للتطبيق في مدارسهم، بغض النظر عن المناهج الدراسية التي تتبعها المدارس .

وعقدت عقب جلسات الملتقى، جلسة شاملة، بحضور قيادات مجموعة تحسين مخرجات المدارس في الشارقة، وجميع المشاركين في الملتقى، لتبادل الآراء حول احتياجات المدارس والخطط المثالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تحسين أداء جميع المدارس الخاصة في الإمارة.