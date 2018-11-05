راشد الكوس: نستعرض "تجربة النشر الإماراتية" ضمن "الشارقة للكتاب"

الشارقة24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الجمعية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لعرض التجربة الإماراتية في صناعة النشر، إضافة إلى استقطاب كل ماهو جديد في عالم النشر، من الدول الأجنبية المشاركة في المعرض، ومن وفد الاتحاد الدولي للناشرين الدوليين.

وأضاف الكوس خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين الدوليين، تقوم بجهود كبيرة في عملية صناعة النشر على المستوى العربي والعالم، مشيراً إلى أن هذه الصناعة سيكون لها شأن كبير في الوطن العربي والعالم، بجهود تكاتف من كل قلم، وكل ناشر عربي وإماراتي، في ظل احتفال إمارة الشارقة بـ "العاصمة العالمية للكتاب" في 2019.