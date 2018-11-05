عائشة الكعبي تشيد بحصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة لذوي الإعاقة"

الشارقة 24:

أشادت عائشة الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، بتسلم الشارقة شهادة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، الذي يعد تتويجاً عالمياً تستحقه الإمارة التي عملت وفق خطط ممنهجة، دعماً تطوير خدماتها للأسرة، وللمجتمع بشكل عام، مقدمةً بذلك نموذجاً مشرفاً وواقعاً معاشاً لساكنيها وللعالم.

ولفتت الكعبي، إلى أن هذا الاستحقاق يأتي والشارقة تقدم تعهداتها واهتمامها بكافة أفراد الأسرة، وفئاتها، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكافة المسؤولين، متابعة حثيثة، فكان الدعم كبيراً، وبلا حدود، لتكون الشارقة إمارة نموذجية عالمية، صديقة لذوي الإعاقة الحركية، وصديقةً للإنسان الذي يشكّل برنامجها الأساسي، ورهانها نحو المستقبل.

وأضافت الكعبي، أن أطفال الشارقة تحرص على أن تكون فئة المعاقين ضمن اهتمامها، من خلال إشراكهم في فعالياتها وبرامجها أسوة ببقية الأطفال، ومساهمةً منها لدعم ورعاية وتطوير مقدرات ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في إطار رؤيتها ورسالتها السامية.

واختتمت مدير أطفال الشارقة بالوكالة حديثها، مؤكدةً أن كافة المؤسسات التي أنشئت خصيصاً للاهتمام بالإنسان، تمثل ضماناً حقيقياً لمستقبل الشارقة، وسعيها نحو التنمية المستدامة التي تهتم بالإنسان وصحته ومواهبه وقدراته ومستقبله وتعليمه وتعمل على تطويره في كافة الجوانب.