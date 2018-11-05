ريم بن كرم: تخريج 30 شاباً ضمن برنامج الشارقة للقادة

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت سعادة ريم بن كرم، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بأن البرنامج على مدار 10 سنوات نجح في تخريج أكثر من 400 شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال والقيادة.

وأضافت بن كرم في تصريحات لـ "الشارقة 24": فخورون بالشباب، وبمجهودهم في سوق العمل، مشيرةً إلى أن هذا الجهد هو نتيجة لما بذلوه في البرنامج.

وخلال حفل التخريج كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، خريجي وخريجات الدفعة العاشرة من برنامج الشارقة للقادة، في الحفل الذي نظمته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.