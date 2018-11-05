شرطة الشارقة تنقذ طفلة رضيعة من واقعة دهس

الشارقة 24:

تمكنت شرطة الشارقة ومن خلال سرعة الاستجابة من قبل دورياتها المرورية والإسعاف الوطني، من إنقاذ حياة طفلة رضيعة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 14 شهراً من موت محقق، وبذلت جهداً مكثفاً لإنقاذ حياة والدتها رغم الإصابات البليغة التي لحقت بالمذكورتين، إثر تعرضهما لحادث دهس وقع على شارع الخان بالقرب من جسر القصباء بإمارة الشارقة، إلا أن الأم فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى بثوان نتيجة لإصابتها البليغة، بينما أدخلت الطفلة إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وبينما أعربت شرطة الشارقة عن عميق أسفها لوقوع الحادث، والنتائج المأساوية التي ترتبت عليه، إلا أنها لاحظت أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الجهات المختصة، في التصدي لحوادث الطرق وإقامة العديد الحواجز لحماية الأفراد، وتخطيط مواقع عبور المشاة، واستمرار حملات التوعية المرورية، إلا أن العديد من الأشخاص لا يلتزمون بعبور الطرق من المواقع المخصصة للعبور ما يعرضهم للحوادث.

وطالب العقيد عبد اللطيف الغروبتي رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات بتوخي الحيطة، والحذر، وزيادة التركيز أثناء قيادتهم لمركباتهم، خاصة في أوقات الذروة خلال الفترتين الصباحية، والمسائية، والتي تزداد اثنائها كثافة الحركة المرورية، وتواجد أعداد كبيرة من التلاميذ على جانبي الطريق، كما نبه المشاة إلى ضرورة التقيد بعبور الطريق من المواقع المخصصة للعبور، تفادياً لوقوع حوادث الدهس القاتلة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع الحادث وانتقلت على الفور دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث وشرعت في تخطيط الحادث بينما قام الإسعاف الوطني بنقل المصابتين إلى المستشفى، حيث توفيت الأم قبل وصولها إلى المستشفى، بينما أدخلت الطفلة إلى العناية المركزة.

وأرجعت المعاينة الأولية وقوع الحادث إلى الإهمال، والسرعة الزائدة وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث المؤسف، وعبور الأم وابنتها للطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى إلى وقوع الحادث، حيث تم تحويل السائق المتسبب بالحادث إلى لمركز الاختصاص لمتابعة التحقيق حول ملابسات الحادث.