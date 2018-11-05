شرطة الشارقة تنظم رحلة تثقيفية لكبار المواطنين من النساء

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، رحلة تثقيفية لكبار المواطنين من النساء، لمتحف دار الاتحاد في إمارة دبي، وذلك تزامناً مع "يوم العلم" الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام، بحضور الشرطة النسائية بإدارة الشرطة المجتمعية.

حيث اطلع الوفد على أهم الأحداث والصور التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريفهم بقيمة المتحف التاريخية، في المبنى الذي عقد الآباء المؤسسون اجتماعهم ليعلنوا للعالم أجمع قيام دولة الاتحاد.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح من المشرفين عن طبيعة حياة سكان الإمارات قبل قيام الاتحاد، وتسليط الضوء على التنمية الشاملة في الدولة بعد قيام الاتحاد.

وتأتي الزيارة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على مشاركة كبار المواطنين من النساء أجمل اللحظات وهن يتنسمن عبق التاريخ ويسترجعن ذكريات الماضي المحببة الى نفوسهن، وتمثل الزيارة دعماً كبيراً للتواصل الإنساني، والمساهمة في ترسيخ القيم التاريخية التي يهتم بحفظها كبار المواطنين، بما يعزز من اهتمامهن باستحضار ذكريات الماضي العريق.