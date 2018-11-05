مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة يوعي بظاهرة السمنة

الشارقة 24:

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، محاضرة تثقيفية، بعنوان "صحتي في غذائي"، قدمها الدكتور غسان الحاج أخصائي جهاز هضمي بالمستشفى الإماراتي الأوروبي، ركز خلالها على إيجابيات التوعية المبكرة باتباع نظام غدائي متوازن ونمط حياة أكثر صحة.

وذكر السيد جاسم جمعة المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، أن الهدف من هذه المحاضرة هي توعية أولياء الأمور والطلبة من ظاهرة السمنة، لافتاً إلى أن أولياء الأمور يجب عليهم إدراك مدى خطورة السمنة المفرطة على أبنائهم، وما قد ينتج عنها من مشاكل صحية مستقبلاً، مشدداً على أهمية تشجيع الأبناء على ممارسة التمارين الرياضية.

وأشارت الأستاذة هيفاء هديب مسؤولة اللجنة التربوية والتعليمية في المجلس، إلى أن الطلاب خلال المحاضرة سيحظون بفرصة للتعرف إلى فوائد عادات الأكل الصحية، وقد تمت إضافة فقرة تشجيعية لأبنائنا الطلبة بمشاركة مميزة من طلاب مدرسة تريم الأميركية الخاصة، بعرض عن أهمية الغذاء الصحي.