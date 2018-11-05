سالم بن عبد الرحمن يكرم خريجي وخريجات برنامج الشارقة للقادة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح الإثنين، خريجي وخريجات الدفعة العاشرة من برنامج الشارقة للقادة، خلال حفل التخريج الذي نظمته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وشارك فيه 30 منتسباً ومنتسبة من الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات، والدوائر الحكومية، وذلك في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ونُظمت الدورة العاشرة من البرنامج بشراكة أكاديمية جمعت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، مع كلٍ من الجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية إدارة الأعمال العالمية "انسياد"، ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الإدارية والخبرات العملية، كلٌ حسب تخصصه، لترسيخ الريادة والإبداع في عمل مؤسساتهم، وتعزيز البيئة الابتكارية في إمارة الشارقة، والارتقاء بريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

كما شهد ، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الحفل، إطلاق الدورة الحادية عشرة، والجديدة لبرنامج الشارقة لتطوير القادة 2019م، تحت شعار "القيادة بالمعرفة والخيال".

وتأتي الدورة الجديدة 2019م، بشراكة أكاديمية مع كلٍ من الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة بوكوني في ميلانو بإيطاليا، وستركز على الدور الذي تلعبه الثقافة في تهيئة الظروف والبيئة المحفزة للخيال الذي يعتبر جوهر الابتكار، وذلك استناداً إلى تجربة مدينة ميلانو الإيطالية التي سيزورها المشاركون كجزء من البرنامج، حيث سيتعرفون على المقومات الثقافية والفنية للمدينة.

وفي كلمتها خلال الحفل، أشارت سعادة ريم بن كرم عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى أنه ومنذ أن وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، رهانها على الإنسان والاستثمار في بنائه والارتقاء به، ترجمةً لرؤية قادتها، وتجسيداً لحكمة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرّست المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمعية جهودها لتكون أدوات فعالة لتحقيق الآمال المعلقة عليها من قادتها ومواطنيها، فانطلقت في مسيرة نهضوية وتنموية أساسها إثراء الكفاءات، وتطوير المهارات، والمعرفة الكاملة لتوجهات السوق العالمية، وثقافتها، وفرص نموها، ونقل كافة هذه الخبرات إلى جيلنا المرشح لاستكمال مسيرتنا التنموية.

وأضافت أنه قبل عشرة أعوام، انطلق برنامج الشارقة للقادة، وقام بتخريج أكثر من 400 شاب وشابة، من الذين تلقوا التدريب في مؤسسات عالمية مرموقة في المملكة المتحدة وأميركا، وسنغافورة، إلى جانب صروح علمية معروفة مثل كامبريدج وانسياد، وستانفورد، والمسيرة مستمرة.

ولفتت ريم بن كرم إلى أن نتائج هذا البرنامج الريادي، قد لا تظهر بين يوم وليلة، ولكنه كغيره من مبادرات قادة الإمارات ومؤسساتها، يستند للرؤية البعيدة التي لا شك ستثمر تدريجياً على مختلف القطاعات، وعلى ثقافة شبابنا وبناتنا، وعلى تماسك مجتمعنا وعلاقاته مع العالم، معلنةً مواصلة البرنامج لأعماله في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ستكون محطته في العام المقبل في إيطاليا.

وأكد سلطان الصابري رئيس قسم الموارد البشرية، في شركة بيئة "الشريك الاستراتيجي لبرنامج الشارقة للقادة"، أن شركة بيئة بدأت شراكتها مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، قبل خمس سنوات للعمل على تطوير مفاهيم القيادة والتميز، في الجيل القادم من الشباب، لتحقق رؤيتها المستقبلية في تحقيق تنمية وطنية شاملة، ونتيجة لهذه الجهود المشتركة توجد اليوم مهارات قيادية شابة أخذت موقعها وتمركزها لقيادة صروح مهمة وعديدة، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في إمارة الشارقة.

وأكد الدكتور بيورن شورفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، "الشريك الأكاديمي لبرنامج الشارقة للقادة"، أن فريق عمل برنامج الشارقة للقادة، حقق إنجازاً كبيراً في تحقيق أهداف البرنامج والتعاون مع مركز التعليم التنفيذي والمهني، في الجامعة الأميركية في الشارقة، من أجل توفير كل مقومات النجاح للبرنامج والحرص على توافقه مع متطلبات سوق العمل، وبفضل هذا الفريق أتيح لمئات المهنيين في الشارقة الحصول على فرصة تعزيز معارفهم واكتساب مهارات جديدة قابلة للتطبيق في بيئة العمل.

بعدها قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الخريجين ومنحهم شهاداتهم، مباركاً لهم إنجازهم الذي حققوه، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

كما كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، شركاء ورعاة البرنامج، تقديراً لدورهم ومساهمتهم في دعم البرنامج، وهم: الشركاء الاستراتيجيون للبرنامج: وزارة الاقتصاد، ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، والرعاة وهم: غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ومصرف الإمارات الإٍسلامي، وشركة بتروفاك، وشركة فاست لمقاولات البناء.

وشمل التكريم الشركاء الأكاديميين للبرنامج، وهم: الجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية إدارة الأعمال العالمية – انسياد، والرعاة الإعلاميين وهم: مؤسسة الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والموقع الإخباري "الشارقة 24"، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والناقلين الرسميين للبرنامج، وهما طيران الاتحاد، ومواصلات المدينة الجامعية لإمارة الشارقة.

وكان الحضور قد شاهدوا عرضاً مرئياً قصيراً عن مسيرة برنامج الشارقة للقادة خلال العقد السابق، وأهم الإنجازات التي تحققت من خلاله، والمحطات التي مر بها البرنامج.

شهد الحفل كل من، الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما شهد الحفل سعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد كبير من رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الشارقة.