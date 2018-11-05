بلدية الحمرية تبحث "إدارة استمرارية الأعمال" ضمن ورشة عمل

الشارقة 24:

واصلت بلدية الحمرية جهودها في تأهيل كوادرها الوظيفية، عبر ورشة تدريبية، لإطلاع الموظفين على مختلف معايير إدارة استمرارية الأعمال، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتأتي الورشة التي نظمتها البلدية في مقرها بمنطقة الحمرية، وتشرف عليها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في سياق تعريف الموظفين بأهمية برنامج إدارة استمرارية الأعمال، وما يحققه من فوائد تتمثل في المحافظة على قدرة المؤسسة على التعامل مع المخاطر غير المتوقعة، والاستعداد المسبق لتأثيرات توقف الأعمال.

حضر الورشة، التي أقيمت الأحد، مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام والمعنيون.

وقدمت ابتسام سيف الشامسي، رئيسة قسم الصحة والسلامة المهنية في البلدية، شرحاً تفصيلياً عن معيار إدارة استمرارية الأعمال.

وأكد مدير بلدية الحمرية، بأن البلدية تطبق معايير واشتراطات محلية وعالمية، بهدف رفع مستوى الأمان الصحي والسلامة المهنية للموظفين والمتعاملين.