بيورن شيرفيه: "الشارقة للقادة" يدعم الأعمال التجارية بالإمارة

الشارقة 24:

أعرب الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، عن سعادته في أن يكون ضمن برنامج الشارقة للقادة، الذي يقم تعليماً مهنياً علمياً للقادة المستقبليين في الشارقة.

وعلى هامش الاحتفال في برنامج الشارقة للقادة، أضاف الدكتور بيورن شيرفيه، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن التدرب على القيادة مهم بالنسبة للإنسان، وليس من الضروري أن تحصل على معلوماتك ومهاراتك الحياتية من الشهادة الجامعية التي لديك، ولكن ما تمتلكه من مهارات شخصية.

وتمنى شيرفيه أن يكون البرنامج داعماً في جعل إمارة الشارقة تتبوأ المراكز الأولى في مجال الأعمال التجارية والحكومات المستقبلية.

يهدف برنامج الشارقة للقادة إلى تشجيع المعرفة المبتكرة وريادة الأعمال بين القادة الشباب، وتشجيعهم للمشاركة تحقيق المزيد من التطوير والنمو في إمارة الشارقة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.