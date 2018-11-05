المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يحصد آيزو أمن المعلومات

الشارقة 24:

حصل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على شهادة أمن المعلومات "آيزو 27001"، المصنفة أعلى معيار لجودة أمن وحماية المعلومات على مستوى العالم.

وتسلم طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الشهادة من قبل لويدز ريجستر، أهم المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التقييم ومنح شهادات المطابقة للأنظمة الإدارية المعتمدة عالمياً ومحلياً، بالإضافة لخدمات المطابقة المخصصة حسب متطلبات العميل وخدمات التدريب والتأهيل.

وتمتد خبرة مؤسسة لويدز ريجستر لتشمل جميع قطاعات الأعمال وتخصصات الشركات والمؤسسات حول العالم.

ويهدف معيار الجودة "آيزو 27001" إلى مساعدة المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات على إنشاء نظام فعال لإدارة أمن المعلومات والحفاظ عليه، وذلك باستخدام نهج المتابعة والتحسين المستمر، وتتم مراقبة المخاطر التي تهدد أمن معلومات المنظمة بشكل مستمر ووضع سياسات وإجراءات لإدارة تلك المخاطر.

وحقق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إنجازه الجديد، بعد خضوعه لفترة تقييم وتدقيق شامل أجرته الشركة المختصة للتأكد من مدى مطابقة نظام إدارة أمن وسلامة المعلومات المستخدم في المكتب لجميع متطلبات المواصفة الدولية.

ووفقاً لعلاي، فالشهادة تعكس حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات، واتباعه أفضل المعايير والممارسات العالمية المتعلقة بحماية المعلومات، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المكتب بمواصفات التقنية المتطورة كافة فضلاً عن المعايير المهنية.

وأكد علاي، أن أمن المعلومات وثقافة التميز المهني مرتكزان رئيسان لتطوير العمل، لافتاً إلى أن الحصول على شهادة الجودة العالمية يتوافق مع مساعي المكتب في تلبية توجهات المشروع الوطني لأمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية 2020.

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عمل على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين في أمن وسلامة المعلومات، وتم وضع السياسات المعلوماتية الأمنية المطلوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات في إطار التأكد من تلبية فريق العمل لمتطلبات حماية المعلومات.

وتقدم علاي إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالتهنئة لحصول المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على شهادة الآيزو 27001، التي تم تحقيقها بمتابعته المستمرة وتوجيهاته نحو تبني أفضل معايير الجودة العالمية في حفظ وأمن المعلومات.

وأعرب عن بالغ تقديره لجهود جميع العاملين في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتبني أفضل ممارسات العمل وتلبية متطلبات الأمن المعلوماتي، مما انعكس على تحقيق شهادة الآيزو العالمية المتخصصة بأمن المعلومات بفترة زمنية وجيزة، بما يحاكي توجهات إمارة الشارقة في التحول الرقمي والحفاظ على أمن وسلامة المعلومات.

ويعمل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، وفق توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي لإمارة الشارقة، والتصدي للأزمات الإعلامية مما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في الإمارة ويحقق أهدافها السامية.

ويتبع المكتب كل من نادي الشارقة للصحافة والموقع الإخباري "الشارقة 24" ومسرح المجاز والمركز الدولي للاتصال الحكومي ومركز الشارقة للاتصال.

وتم إطلاق العديد من كبرى المبادرات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، منها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" وغيرها من المبادرات المهمة.