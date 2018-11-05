لجنة الرد على خطاب حاكم الشارقة بـ "الاستشاري" تعد خطابها

الشارقة 24:

أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور انعقاد المجلس العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وتباحث المجتمعون الصيغة المناسبة لإعداد الرد، متضمنةً رفع الشكر لسموه على اهتمامه المتواصل بأعمال المجلس، علاوةً على تضمن الخطاب عدداً من المحاور، التي يوليه سموه من رعاية واهتمام بشؤون المجتمع، وحرص سموه على توفير مقومات العيش، فضلاً عن تنفيذ المشروعات التي تخدم الإمارة.

وتضمن مشروع خطاب الرد الذي أقرته اللجنة الإشادة برؤية حاكم الشارقة في الانتخاب الكامل للمجالس البلدية ومجالس الضواحي، تعزيزاً لدورها في أن تكون همزة وصل بين المجتمع والحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بمقر المجلس، برئاسة جمعة عبيد الشامسي، وحضور أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة، وفاطمة علي المهيري وصالح محمد القابض الطنيجي، وعوض مصبح الكتبي، ومحمد سلطان محمد الخاصوني، وعبد الله مطر الكتبي، وسعيد معضد بن هويدن، وخليفة شامس الكعبي، ومن الأمانة العامة للمجلس حسن يوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم الجلسات، وإسلام الشيوي إعلامي.