وفد من "كهرباء الشارقة" يطلع على اختبارات أنظمة التحكم في ألمانيا

الشارقة 24:

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عدداً من شركات الطاقة في ألمانيا شملت مصنع "اي دي اس"، وشركة ستادويرك شفيبيش هال، ومحطة ستادويرك كارلسوه، إحدى أهم محطات الجهد العالي في ألمانيا، وتم خلال الزيارة بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة المستمرة لتعزيز علاقاتها مع الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل وفق رؤية محددة لتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة، وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، من خلال تبادل الزيارات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجالات عملها.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة، ومشجعة للإبداع والابتكار واكتشاف المتميزين والمبدعين وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية والمبتكرة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بخطوات ثابته نحو تبنى الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات، مما يساهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية، حيث أطلقت الهيئة أكثر من 30 مبادرة مبتكرة لتطوير مهارات الموظفين وتفجير طاقاتهم الإبداعية.

وأوضحت المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال أن فريق من خبراء وأخصائي إدارة التحكم والرقابة، وإدارة تقنية المعلومات والاتصال في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أطلع خلال زيارتهم إلى مصنع "اي دي اس" في ألمانيا على الاختبارات المصنعية لوحدات التحكم عن بعد "RTU"، ويطلق عليها أيضاً وحدات التحكم الطرفية، حيث سيتم استخدامها في مشاريع ربط المحطات بنظام سكادا لنقل بيانات القياس عن بعد إلى النظام الرئيسي، وباستخدام الرسائل الصادرة من نظام الإشراف الرئيسي للتحكم في المواضع المتصلة.

وقام الفريق الفني من الانتهاء من الاختبارات التي شملت فحص المواصفات الفنية لوحدات التحكم عن بعد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات تشغيلية للتطابق من تكامل أنظمة الاتصالات مع الأنظمة الأخرى.

وأشارت إلى أن الفريق زار شركة ستادويرك شفيبيش هال، والتي تزود حالياً في ألمانيا حوالي 50 ألف مشترك بالكهرباء والغاز والمياه وتدفئة المناطق، وتم تبادل الخبرات في مجال شبكات الطاقة، وتجربتهم في تقديم الاستشارات والخدمات لشركات التوزيع، وتم أيضاً الاطلاع على غرفة التحكم والمراقبة، والتي تعمل على مدار الساعة شاملة 22 شبكة موزعة على انحاء البلاد وزار الفريق محطة ستادويرك كارلسوه، إحدى أهم محطات الجهد العالي في المنطقة وهذا لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات حيث تعتبر الموقع البديل لغرفة التحكم والعمليات في الأزمات.

وأضافت أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية واطلاعهم على أفضل التجارب والخبرات العالمية، إلى جانب استخدام أعلى المعايير الفنية العالمية المستخدمة في مجال التحكم الإشرافي والحصول على البيانات وتبادل التجارب والخبرات.