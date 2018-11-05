أكد أهمية الاطلاع على الممارسات الناجحة

اللواء الشامسي: سعدنا بزيارة قائد عام شرطة أبوظبي

  • الإثنين 05, نوفمبر 2018 في 1:03 ص
أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أهمية الزيارات بين القيادات الأمنية، للاطلاع على أفضل الممارسات، واكتساب الخبرات الناجحة، في المنظمة الأمنية.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
أعرب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عن سعادته باستقبال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.
 
وأكد سعادته، خلال حديثه لـ "الشارقة 24"، ضرورة تعزيز الشراكة المتميزة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لما حققته من إنجازات كبيرة، خلال الفترة الماضية.
 
وأشار سعادة اللواء الشامسي، إلى السعي من خلال هذه الزيارة، إلى اكتساب الممارسات المتميزة، بين الجانبين، والتي تخدم المنظومة والعملية الأمنية في المستقبل.
 
واختتم سعادة اللواء قائد عام شرطة الشارقة حديثه مؤكداً، أن الرؤية واضحة للجميع، وهي أن تكون الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم، من خلال تبادل الرأي بين القيادات الأمنية، لاكتساب التجارب الناجحة، والاطلاع على التجارب والمبادرات المتميزة، في العمل الأمني.