اللواء الرميثي يُشيد بتطور منظومة شرطة الشارقة الأمنية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعرب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، عن سعادته بزيارة القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والمدراء العامين وكبار الضباط.

وأوضح معالي اللواء الرميثي، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أنه تعرف خلال الزيارة، على المشاريع الرئيسة التي تعمل عليها شرطة الشارقة، والتي تؤكد القفزة والتطور الكبير للمنظومة الأمنية بصفة عامة في شرطة الشارقة.

وأضاف معالي قائد عام شرطة أبوظبي، أنه اطلع على المخططات المستقبلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي خصوصاً في خدمة العملاء وتخليص المعاملات بشرطة الشارقة.

وفي ختام حديثه، توجه معالي اللواء الرميثي، بالشكر لجميع العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمنياً لهم التوفيق ودوام التميز، في حفظ الأمن والأمان للإمارة الباسمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.