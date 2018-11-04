الشامسي تُشيد بجلسة "شورى أطفال الشارقة" الختامية بدورته 15

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت نورة الشامسي رئيس قسم المبادرات وتطوير المشاريع بأطفال الشارقة، أن توصيات الأطفال في ختام دور الانعقاد الخامس عشر، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية.

وأشارت الشامسي، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أن الجلسة الختامية للمجلس، استضافت كلّاً من معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتورة طريفة الزعابي مؤسس شركة "جوجلوكل" الاستشارية وخبيرة التدريب.

وأوضحت أن براعم المستقبل، ناقشوا الضيوف في محوري، تفعيل وتعزيز دور الأطفال في رسم المستقبل، بالإضافة إلى تحديد الأدوات التي تساهم في توعيتهم بمتطلبات ومتغيرات المستقبل.