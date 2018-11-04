بلدية الحمرية تحصل على شهادة الجودة في "استضافة الأحداث المستدامة"

الشارقة 24:

حصلت بلدية الحمرية مؤخراً، على الاعتماد الدولي لشهادة الجودة (ISO 20121) الخاصة بتنظيم واستضافة الأحداث المستدامة-"إدارة الفعاليات"، محققة بذلك إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

وبهذه الشهادة تكون بلدية الحمرية من أوائل الجهات في مجالات العمل البلدي، التي تحصل على هذه الشهادة النوعية على مستوى إمارة الشارقة، وتضيفها إلى شهادات الجودة الثلاث التي جددتها سابقاً.

ونالت بلدية الحمرية شهادة "الأحداث المستدامة" إلى جانب نجاحها مؤخراً في تجديد اعتماد كافة الشهادات التي حصلت عليها سابقاً، والخاصة بنظام الإدارة المتكامل (IMS) الذي يجمع بين المواصفة القياسية الدولية "إدارة الجودة الشاملة"، (ISO9001/2015)، ومتطلبات نظام إدارة البيئة، (ISO14001)، وتجديد الحصول على متطلبات المواصفة القياسية الدولية "نظام السلامة والصحة المهنية، (OHSAS18001)، التي حصلت عليها خلال فترة وجيزة، من قبل الشركة العالمية المانحة.

وتسلم سعادة سالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، شهادات الآيزو، من مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، بحضور سعيد عبيد بوفيير الشامسي، مدير الديوان الأميري بالحمرية، وأعضاء المجلس البلدي بالحمرية.

وأعرب النقبي عن فخره واعتزازه بإنجازات بلدية الحمرية، في مجالات العمل البلدي التنموي المسؤول، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الإداري، إنما يضاف إلى رصيد الإمارة الباسمة، الحافل بالإنجازات، تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمواصلة التطوير والارتقاء بالأداء.

وكشف مبارك راشد الشامسي، أن البلدية تعكف على مواصلة تميزها ومواكبة التطورات الحديثة، في تطبيق معايير التميز، وفق أنظمة الجودة الدولية، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالحمرية، بما يتواءم ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في تعزيز وريادة الخدمات المقدمة لأبناء الإمارة.

وبينت ميرة ثاني الشامسي، رئيس قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي-ممثل الجودة لإدارة الأحداث المستدامة في البلدية، بأن جهود البلدية تضافرت من خلال تشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص، للعمل على تلبية معايير الشهادة الجديدة، حيث عمل الفريق على إعداد دليل متكامل لإدارة الأحداث المستدامة، إلى جانب إعداد خطط تشغيلية وتنفيذية للشهادة، علاوة على إعداد وصياغة سياسة جودة خاصة بالشهادة، بجانب العمل على تلبية كافة متطلبات الأمن والسلامة المهنية العامة، التي تتواءم مع المواصفات العالمية، منوهةً بأن فريق عمل البلدية كثف جهوده للعمل على إعداد 13 إجراء ودليلاً تختص بشهادة "الأحداث المستدامة".