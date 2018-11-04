م. خالد النقبي: "الشارقة للاتصال" يوفر معلومات عن 5 آلاف خدمة حكومية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد المهندس خالد عمر النقبي، مدير مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المركز وبدعم لا محدود من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يشهد قفزة نوعية على المستويات كافة.

ولفت النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مؤتمر صحافي عقد بمقر المركز بخورفكان، لإطلاق خدمة 24 / 7، أن نظام العمل الجديد سيتم على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع؛ لمواكبة النمو المتزايد في كم المكالمات التي يستقبلها المركز من المتعاملين.

وأوضح أن المركز يقدم معلومات تفصيلية عن 5000 خدمة حكومية لـ 100 دائرة، فضلاً عن احتضانه مراكز اتصال خاصة بـ 7 دوائر داخل أروقته.

وأشار مدير مركز الشارقة للاتصال، إلى أن تمديد ساعات العمل بالمركز على مدار الساعة، من شأنه التوسع في الخدمات التي يقدمها لنحو 100 ألف متعامل، علاوة على توفير مزيد من المعلومات، عن معاملات الدوائر الحكومية، وخريطة فعاليات الإمارة، ومرافقها السياحية.

وفي الختام نوه النقبي بدور المركز في الترويج للأحداث، والفعاليات، والمهرجانات، والمعارض، التي تحتضنها مختلف مدن ومناطق الشارقة.