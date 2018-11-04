الرميثي يزور شرطة الشارقة ويفتتح الصالة الرياضية الجديدة بنادي الضباط

الشارقة 24: قام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، يرافقه سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إلى جانب وفد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي، صباح الأحد، بزيارة القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستقبل الوفد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد د. محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والعقيد د. أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وكبار ضباط شرطة الشارقة.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة قائد عام شرطة الشارقة، بمعالي اللواء الرميثي، والوفد المرافق له، ثم توجه الحضور إلى قاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حيث أقيم حفل استقبال للوفد، وشهد الحضور عرضاً لفيلم وثائقي للتعريف بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنشآتها وهياكلها التنظيمية، ثم قام العميد عبد الله إبراهيم بن نصار، مدير معهد تدريب الشرطة، بتقديم عرض حول ملامح إنجازات ومؤشرات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وألقى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة كلمة أكد فيها حرص الجانبين على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما، ودعم خطواته في كافة المجالات، بما يخدم الأهداف المشتركة، في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في الإمارات، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وحرصاً على تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأضاف اللواء الشامسي، أن استمرار مثل هذه الزيارات، وما ينتج عنها من تبادل الخبرات والمعلومات، وتمتين الروابط والعلاقات المهنية والاجتماعية بين العاملين بوزارة الداخلية، سوف يساهم بشكل كبير في ترسيخ الشراكة القائمة بين كافة القيادات الشرطية في الدولة، ودعم استمراريتها، من خلال استثمارها بما يساعد على توحيد الرؤى وتضافر الجهود، في مجابهة التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع.

وأشاد اللواء الشامسي بخطوات التطور المستمر والنجاحات التي تحققت على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في رفع كفاءة الأداء الشرطي، من خلال دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبقيادة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، والتي تقدم نموذجاً يحتذى لكافة القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وألقى معالي اللواء الرميثي، كلمة أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة، لما أحاطت أعضاء الوفد به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمسيرة التطور التي تشهدها شرطة الشارقة في مختلف المجالات، ومؤكداً على أهمية توثيق العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يحقق تطلعاتهما المشتركة، في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.

كما أشاد اللواء الرميثي بالتطور الكبير لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والدور الذي باتت تلعبه في رفد المؤسسة الشرطية بالكوادر المؤهلة من الضباط ذوي الكفاءة، والمؤهلات العلمية العالية، معلناً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقوم حالياً بدراسة ابتعاث مجموعة من منتسبيها من الضباط المرشحين، لتلقي التدريب والتأهيل العلمي والأكاديمي بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ليكونوا نواة للتعاون المستمر بين الجانبين في هذا المجال.

بعد ذلك قام سعادة قائد عام شرطة الشارقة، بتكريم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة الشارقة، وتم تبادل الدروع بين الجانبين.

وانتقل الحضور بعد ذلك في جولة شملت مبنى إدارة تراخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، حيث قام معالي اللواء الرميثي واللواء الشامسي، بتدشين مركز إدارة الأحداث المتنقلة، وهو عبارة عن غرفة عمليات متحركة، تعد الأولى من نوعها على مستوى القيادات الشرطية بالدولة، وتتوفر بها كافة المعدات ووسائل الاتصال الحديثة والمرتبطة بغرفة العمليات المركزية. كما قام الحضور بتدشين الرافعة التي قامت بتصميمها شرطة الشارقة، للقيام بعمليات الدعم والمساندة للحالات الطارئة في المناطق الساخنة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ويبلغ وزنها 75 طناً وتصل قوتها إلى أكثر من 2500 نيوتن، كما تم تدشين "الإسعاف البري" المجهز للقيام بعمليات الإسعاف في المناطق البرية والصحراوية.

وفي ختام الزيارة قدم اللواء الشامسي، خالص الشكر والتقدير لمعالي اللواء الرميثي، والوفد المرافق، مثمناً اهتمامهم بتوثيق العلاقات مع شرطة الشارقة، وحرصهم على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

الرميثي يفتتح الصالة الرياضية الجديدة بنادي ضباط شرطة الشارقة

وفي إطار زيارة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، والوفد المرافق، للقيادة العامة لشرطة الشارقة الأحد، قام قائد عام شرطة أبوظبي واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام المجلس، وسعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب عدد من كبار صباط شرطة الشارقة، بافتتاح الصالة الرياضية الجديدة بنادي ضباط شرطة الشارقة.

وتم بناء الصالة وتطويرها، بناء على توجيهات سعادة قائد عام شرطة الشارقة، وقامت بتصميمها وتنفيذها الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، حيث استغرق العمل في إنجازها ستة أشهر، وتبلغ مساحتها 1879 متراً مربعاً، وتتألف من طابقين حيث يحتوي الطابق الأول على صالة لألعاب القوى، وحمام "جاكوزي" وغرفة التدليك، وغرفة تبديل الملابس، أما الطابق الثاني فيحتوي على مكاتب الموظفين، وقسم الأنشطة الرياضية وصالة تدريب لرياضة الكاراتيه والجوجيتسو.

وأكد اللواء الشامسي خلال حفل افتتاح الصالة الجديدة، أن اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنبثق من الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية بتطوير الأنشطة الرياضية، ينبع من كون الرياضة تشكل ركناً أساسياً من أركان التدريب والتأهيل الشرطي.

ووجه سعادة قائد عام شرطة الشارقة، الشكر لجميع الذين شاركوا في تطوير وتحديث الصالة الرياضية الجديدة، من منتسبي شرطة الشارقة، داعياً إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي توفرها الصالة، في تكثيف النشاط الرياضي، وبناء القدرات البدنية للعاملين.