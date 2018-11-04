5 أسباب للمشاركة في "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"

الشارقة 24:

تحقق فعالية "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، التي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، العديد من المزايا الاقتصادية والمجتمعية، التي تشجع رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين والمقيمين في الدولة، للمشاركة في فعالياتها، التي ستقام أولى دوراتها في الفترة من 23 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، في المنطقة الخارجية لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

موقع استراتيجي يستقطب مختلف زوار ومقيمي إمارة الشارقة والإمارات الأخرى

تشكل فعالية "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، وجهة جديدة لأصحاب المشاريع المشاركة في مختلف المجالات، نظراً لما يتميز به الموقع الاستراتيجي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ووقوعه على طريق مطار الشارقة، وقربه من المدينة الجامعية، والمناطق السكنية المحيطة بمركز الجواهر.

تعريف الجمهور على المشاريع المشاركة

يقدم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، من خلال تنظيم هذه الفعالية، منصة تفاعلية لرواد ورائدات الأعمال لتعريف الجمهور بمشروعهم الخاص، والخدمات التي يقدمونها، ومنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم وتحسينها والارتقاء بجودتها لتتناسب مع متطلبات الجمهور، فضلاً عن عرضها أمام زوار من مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة والزائرة لإمارة الشارقة، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، بما يحقق نتائج إيجابية تسهم في توسيع نطاق عمل مشاريعهم، وخلق فرص عمل جديدة أمامهم.

الترويج للمشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز والتي يتابعها أكثر من 15 ألف

يحظى المشاركون في هذه الفعالية، بفرصة لعرض مشاركتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حيث يشاهد أكثر من 15,000متابع على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمركز، مما يتيح لتعريف المزيد من الجمهور من مختلف إمارات الدولة بالمشاريع المشاركة في الفعالية، إلى جانب الترويج الرقمي للمشاركات.

عرض المنتجات على مدار 12 يوماً





تعتبر المشاركة في الفعالية، فرصة للترويج للمشاريع الخاصة على مدار12 يوماً، ويومياً من الساعة 1ظهراً حتى 12ليلاً، وخلال أيام العطلة الأسبوعية من الساعة 1ظهراً حتى 1 بعد منتصف الليل.

التعرف على المنافسين في نفس المجال وتبادل الخبرات معهم

يتمكن العارضون من خلال المشاركة في فعالية "مخرج E88 للمأكولات والتسوق"، التعرف على المنافسين لهم في نفس المجال وما يقدمونه، حتى يتمكنوا من وضع خطة تسهم في تحقيق التميز والتفرد لهم، أو أن يجدوا طريقة جديدة ومبتكرة لتسويق نشاطهم التجاري بعيدا عن الطرق التقليدية، للوصول إلى الجمهور المستهدف وإقناعه بما يقدمون.

ويوفر "مخرج E88 للمأكولات والتسوق" للمشاركين، فرصة لدخول سوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية في التعامل مع الجمهور، والتعرف على احتياجات السوق من حيث العرض والطلب، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب مع أصحاب المشاريع الأخرى المشاركين من مختلف الجنسيات، للاستفادة منهم في سبيل تحسين وإنجاح مشاريعهم الخاصة وضمان استمراريتها.

الفئات المشاركة

وتستهدف الفعالية أصحاب المشاريع المختلفة، مثل المطاعم المتنقلة، وشاحنات الأطعمة والحلويات، وغيرها من مختلف أنواع التجارات مثل الاكسسوارت وأزياء وأدوات التجميل، وحرف يدوية، ومستلزمات تعليمية.

طرق المشاركة في مخرج E88 للمأكولات والتسوق