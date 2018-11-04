سلطان بن أحمد: توسعة أعمال "الشارقة للاتصال" لخدمة شريحة أكبر من الجمهور

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب للإعلامي لحكومة الشارقة، يلعب دوراً مشهوداً في المنظومة الخدمية والترويجية للفعاليات التي تشهدها الإمارة.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش إطلاقه نظام العمل الجديد بالمركز، الكائن بمدينة خورفكان، أن المرجو من تطبيق نظام العمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، هو تقديم خدمة مميزة، لشريحة أكبر من الجمهور في عموم الشارقة.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى حرصه على توسعة أعمال المركز لمواكبة الإقبال المتزايد من المتعاملين، والإجابة على كافة استفساراتهم الخاصة بالفعاليات، أو الخدمات، والمعاملات الخاصة بالدوائر الحكومية.

وشدد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على ضرورة مشاركة الدوائر والمؤسسات الرسمية، أنشطتها وفعالياتها بقاعدة بيانات المركز، باعتباره مركز الاتصال الموحد، للدوائر العاملة بالإمارة.

يشار إلى أن مركز الشارقة للاتصال، يضم مراكز اتصال 7 دوائر حكومية، تمد المتصل بكافة المعلومات اللازمة عن خدماتها، كما يقدم نحو 5000 خدمة معلوماتية، لنحو 100 جهة، وتعول إدارة المركز على استقطاب المزيد من الدوائر خلال الفترة المقبلة.