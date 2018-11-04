مركز الشارقة للاتصال يطلق خدمة 7/24 للعمل طيلة أيام الأسبوع

الشارقة 24:

أعلن مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تطبيق نظام عمله الجديد 7/24، الذي بموجبه يباشر المركز مهامه في تلقي اتصالات المتعاملين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، حيث أن المركز على أتم الاستعداد للرد على المتصلين من داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد بمقر المركز في مدينة خورفكان، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، وعدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تفعيل التواصل مع جمهور المتعاملين، عبر وسائل التواصل المتعددة، وأبرزها الرقم المجاني الموّحد للإمارة 00 800 800 على مدار الساعة، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجال مراكز الاتصال وخدمة الجمهور، وفق أعلى معايير جودة الخدمات، وتلبية لاحتياجات المتعاملين.

ويقوم المركز بتلقي اتصالات المتعاملين، والرد على استفساراتهم حول المعلومات، والفعاليات في إمارة الشارقة.

وتفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مرافق مركز الشارقة للاتصال، واطلع على سير وإجراءات العمل، مشيداً بجهود العاملين التي انبثق عنها تحقيق العديد من النتائج والمخرجات الإيجابية، التي تعكس صورة مثلى لبرامج الارتقاء بالخدمات في إمارة الشارقة.

من جانبه أكد طارق سعيد علاي، أن الخدمة الجديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتلبية جمهور المتعاملين، بما يحقق رسالة وأهداف المركز في خدمة إمارة الشارقة، المنبثقة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن مركز الشارقة للاتصال، هو منصة رئيسة تجمع كافة المعلومات الخدمية التي يحتاج لها الجمهور، وعليه سعى المركز إلى توفير المعلومات الوافية للجمهور، عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة، لأكثر من 100 جهة حكومية، بمختلف مناطق الإمارة، من خلال باقة متكاملة ومنظومة اتصال متنوعة، تسهل للجمهور الوصول للمعلومة، بأسهل الطرق وفي وقت قياسي.

ولعب مركز الشارقة للاتصال دوراً حيوياً منذ تأسيسه في توحيد مراكز اتصال المؤسسات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم خدماتها للمتعاملين، باعتباره حلقة الوصل بين المتعاملين والجهات الحكومية، التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الخدمات وتقديمها للجمهور بجودة عالية.

واستعرض المهندس خالد عمر النقبي، مدير مركز الشارقة للاتصال، التسلسل الزمني لمسيرة المركز، منذ تأسيسه بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 2009، مسلطاً الضوء على ما حققه المركز من إنجازات في سياق خدماته للدوائر الحكومية، وعموم المتعاملين، فضلاً عما تحقق من قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، والارتقاء بنظمه وبرامجه التكنولوجية.

وأشار مدير مركز الشارقة للاتصال، إلى أن زيادة عدد الموظفين وزيادة الخدمات المقدمة، إضافة إلى افتتاح مراكز اتصال جديدة للدوائر الحكومية، أدى إلى رفع جودة وفاعلية العمل في مركز الشارقة للاتصال، لافتاً إلى أن عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية بلغت أكثر من 5000 خدمة معتمدة، مؤكداً بذلك أهمية رفع مستوى العمل والكفاءة لسعادة المتعاملين الداخليين والخارجيين.

واستقطب المركز عدداً من أهم الجهات الحكومية الخدمية والسياحية في إمارة الشارقة، للرد على عملائها ومتابعة سير معاملاتهم، والاستجابة السريعة لملاحظاتهم كمركز اتصال للجهة مثل: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ودائرة التنمية الاقتصادية، قسم "حماية المستهلك"، وبلدية مدينة دبا الحصن، ودائرة الإسكان، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة-"قسم: صيانة المباني الحكومية"، ودائرة الخدمات الاجتماعية-"إدارة الرعاية المنزلية لكبار السن".

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على هامش مؤتمر إطلاق خدمة 24/7، الجهات الحكومية التي استقطبها مركز الشارقة للاتصال، للرد على عملائها ومتابعة سير معاملاتهم، والاستجابة السريعة لملاحظاتهم، كمركز اتصال للجهة.

ويهدف المركز إلى ضمان الاستمرارية، والتعاون في توفير جميع المعلومات المعتمدة من الجهات، لتزويد المتعاملين بها، ولإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، إضافة إلى الترويج والتعريف بفعاليات إمارة الشارقة، بمختلف وسائل التواصل مثل الرقم المجاني 80080000 وخدمة الرسائل النصية القصيرة 3935.

ويسعى مركز الشارقة للاتصال إلى تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة، ومن خلال نقطة اتصال واحدة، مع جميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة الشارقة، وبما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة عالمياً، في مجال إدارة مراكز الاتصال.