خميس السويدي يتفقد مشاريع منطقة النحوة بالشارقة

الشارقة 24:

اطلع سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، يرافقه الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، على مختلف مشاريع منطقة النحوة التابعة لإمارة الشارقة.

وفي بداية الزيارة، رفع سعادة خميس بن سالم السويدي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي ووالي منطقة النحوة عبد الله خلفان وكوادر الدائرة والأهالي، علم الإمارات، بمناسبة يوم العلم.

وأكد السويدي، خلال الزيارة، أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز أهدافها والقيام بدورها الاجتماعي بين الأهالي والمواطنين، والعمل على الارتقاء المتواصل بأعمال مجالس الضواحي.