"الشارقة الرياضي" يثمن حصول الإمارة على لقب مدينة صديقة لـ "ذوي الإعاقة"

الشارقة 24:

أشاد مجلس الشارقة الرياضي حصول إمارة الشارقة على جائزة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين، بمقر الأمم المتحدة، خلال حفل رسمي في اليوم العالمي للمدن العالمية، الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وهي من الفئة الفضية التي تشمل ذوي الإعاقة الحركية.

تعد حصول الإمارة على جائزة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية تعزيزاً لمبادرات الإمارة الباسمة ومشاريعها الرياضية والاجتماعية والثقافية في دعم ذوي الإعاقة في المجتمع، والاهتمام الكامل بها، حيث يساهم حصولها على هذا اللقب في تعزيز الثقة لهذه الفئة.

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن اختيار الإمارة الباسمة يعد إنجازاً بكل المقاييس، بفضل توجيهات ودعم نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظرته الثاقبة لرعاية ذوي الإعاقة، وما قدمه لهم من دعم أدبي ومادي ومعنوي من خلال مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بهم، ودعمه اللامحدود في تسهيل وتيسير متطلبات ذوي الإعاقة، على كل المستويات ومن ضمنها الرياضية، التي كانت خير شاهد على مكارم سموه واستحق بكل فخر واعزاز أن يلقبه أبناؤه بلقب نصير المعاقين، مما عزز اعتلاء الشارقة لهذه المكانة عالمياً، وشرفت الدولة بهذا اللقب.

وهنأ سعادة الحزامي سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وفريق العمل الذي استقبل الوفد الزائر، لتقييم المرافق المهيئة لذوي الإعاقة الحركية في الجهات الحكومية وغير حكومية في الإمارة، وجهودهم ومساهمتهم بالتعاون مع مختلف الجهات لحصول الإمارة على هذه اللقب.

وأكد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الاهتمام بذوي الإعاقة الحركية يعد جزأ لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية والرياضية، وأن مجلس الشارقة الرياضي وبمتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مستمر في تذليل كل الصعاب وتسخير كل الامكانيات وتقديم الدعم والرعاية في كل المجالات، تحقيقاً لمطالبهم وتنفيذاً لاحتياجاتهم اليومية، لما فيه المصلحة العامة، مما يساهم في تثبيت الانجاز والحصول على ألقاب وجوائز عالمية أخرى.