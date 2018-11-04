"كهرباء الشارقة": صيانة 2048 محولاً كهربائياً وتركيب 700 بـ 9 أشهر

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن صيانة 2048 محولاً كهربائياً وتركيب واستبدال 700 محول 11 كيلوفولت، وفق أفضل المواصفات، وتركيب 228 لوحة توزيع، وصيانة 206 لوحات، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018 في عدد من مناطق مدينة الشارقة، وذلك في إطار خطة الهيئة الشاملة واستراتيجيتها لتعديل وتطوير شبكات الكهرباء، وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات، وتلبية متطلبات التوسعات الجديدة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن مشروع تطوير الشبكات واستبدال المحولات وصناديق الكهرباء القديمة بأخرى حديثة، يتم بالتعاون مع شركات عالمية، وبمواصفات عالية الجودة، متوافقة مع أفضل معايير الأمن والسلامة، وتم تصميم الصناديق الجديدة لتضفي جمالية على المكان.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يهدف لزيادة كفاءة قدرة محطات وشبكات الكهرباء، مبيناً بأن المشروع سيعمل على رفع مستوى أداء واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء في المناطق المختلفة، والقضاء على مشكلة صناديق توزيع الكهرباء في عدد من الأحياء في إمارة الشارقة، وحاجتها للمتابعة والصيانة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في إجراء أعمال الصيانة الكاملة، واستبدال محولات وصناديق توزيع الكهرباء، ووضع حواجز حولها وتنظيفها وطلاء بعضها.

وأوضح أحمد الهنيامي، مدير مكتب التمديدات الكهربائية والصيانة بالهيئة، أن مشروع استبدال صناديق توزيع الكهرباء القديمة بأخرى حديثة، يتم تنفيذه في كافة مناطق مدينة الشارقة، مثل البوطينة والمناطق الصناعية، والمدينة الجامعية والرمثاء والمجرة والرقة، وذلك بعد تنفيذ دراسة ميدانية لحصر المحولات، والصناديق التي تحتاج لاستبدال، من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة بكفاءة عالية.

وأشار إلى المحولات وصناديق التوزيع الجديدة، تتوافق مع المواصفات العالمية، وتتميز بأنها ذات ألوان ملفتة للنظر وواضحة، وتوجد بها مقابض تفتح وتغلق بسهولة، مع قفل محكم الأغلاق، وتتميز بسهولة تركيب الكيبل الكهربائي فيها.