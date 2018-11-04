"طرق الشارقة" تنجز أعمال مدخل ومخرج مبنى منشورات القاسمي

الشارقة 24:

استمراراً في تنفيذ أعمالها الخاصة، بتطوير ودعم البنية التحتية في الشارقة، وتعزيزاً للمشهد العمراني الثقافي في الإمارة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أعمال إنشاء مدخل ومخرج مبنى منشورات القاسمي، على شارع الشيخ محمد بن زايد، بمنطقة الطرفة، وتم افتتاحه أمام حركة السير، حسبما أعلنت المهندسة عنود عبد الله الملا مدير إدارة التصميم والدراسات بالهيئة.

وأشارت المهندسة عنود عبد الله الملا، إلى أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تنفيذ المشاريع التطويرية وتوفير بنية تحتية تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، لمواكبة النهضة الشاملة الحاصلة في الإمارة في مختلف الميادين.

وأكدت الملا، أن النهضة التعليمية والثقافية التي تشهدها شارقة العلم والمعرفة، تأتي بدعم سموه، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية.

وأوضحت الملا،أن تنفيذ المشروع استغرق نحو ثلاثة أشهر، وقد شملت الأعمال إنجاز مدخل ومخرج للمبنى كما تم إنشاء حارة إضافية بعرض 3.65 متر، بداية من محطة أدنوك وبطول 400 متر، مع إنشاء رصيف جانبي للمشاة بعرض متر، وأعمال تسوية لكتف الطريق بعرض 2.5 متر، فضلاً عن أعمال التخطيط الأرضي ودهان الأرصفة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.