"الشارقة التعاونية" تشارك في "المعرض الدولي للكتاب" بإكسبو

الشارقة 24:

شاركت جمعية الشارقة التعاونية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018 تحت شعار "قصة حروف"، والذي يستمر خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

وأوضحت إدارة الجمعية بأن الجمعية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام للمرة الثانية على التوالي، بجناح مميز يوفر قائمة متنوعة من المواد الغذائية والمأكولات والمشروبات والحلويات، وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها زوار ومرتادي المعرض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجمعية التي تهدف إلى التواجد في مختلف الفعاليات في إمارة الشارقة، خاصة معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يمثل قبلة لدور النشر العالمية، والكُتاب، المهتمين بصناعة الكتاب على مستوى العالم، كما تحرص الجمعية على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تحتضنها الإمارة، حيث تشارك سنوياً في مهرجان الشارقة القرائي للطفل والذي تقدم خلاله مختلف الخدمات للزوار والأطفال.

وتقدم الجمعية خدماتها في المعرض طوال أيامه المستمرة حتى العاشر من نوفمبر الجاري، من خلال موظفين مدربين ومؤهلين على أعلى مستويات الكفاءة، ويحرص جميعهم على تقديم الخدمة الراقية للزوار.