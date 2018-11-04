"الوقاية والسلامة" تعقد برنامجاً توعوياً في أمن المستودعات

الشارقة 24:





عقدت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً بعنوان " الأمن والسلامة في المخازن"، الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة في المخازن والمستودعات بالمناطق الصناعية، ويسعى إلى التقليل من نسبة وقوع الحوادث بها.

وحضر الورشة بعض من موظفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة من مشرفي المخازن ومسؤولي الأمن والسلامة بها.

وتطرق البرنامج التوعوي إلى عدة مواضيع، من أهمها الطرق الصحيحة والآمنة المتبعة في التخزين، بحيث يتم تصنيف المواد المخزنة حسب نوع خطورتها.

وتدرب الحضور على آلية الوقاية من الحوادث بالمخازن والمستودعات، وطرق التعامل مع المخاطر حال حدوثها، إلى جانب التعرف على أنواع طفايات الحريق التي يجب أن تستخدم وقف كل الحالة، والإجراءات التي يجب أن تتخذ لتفادي الحرائق.

وأوضح الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، أن دور الهيئة لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يشمل الدور التوعوي، سعياً منه لنشر ثقافة السلامة أولاً بين أفراد المجتمع، بحيث تتعاون جميع الجهات والأفراد للحد من الحوادث، وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من المخاطر.