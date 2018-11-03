إنجاز المرحلة الأولى من تطوير مدرجات نادي دبا الحصن

الشارقة 24:

أكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إنجاز الدائرة المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة مشروع مدرجات نادي دبا الحصن، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون درهم، ويتألف المشروع من مرحلتين بحيث يصبح عدد مقاعد الجمهور 3071 متفرجاً.

وأشار السويدي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتشجيعه للرياضة والرياضين ودعم سموه المستمر للأندية المثابرة.

وأضاف رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة قائلاً: "سخرت القيادة الرشيدة كل الإمكانات الفنية والمادية من أجل دعم مشاريع التنمية المختلفة والتطوير على مختلف الأصعدة وترسيخ البنية التحتية والعمرانية اللازمة لتنمية مدينة دبا الحصن اقتصادياً وإسكانياً وسياحياً".

ومن جهته، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت إنشاء وتطوير المدرج "ب" ليصبح عدد المقاعد فيه 1349، إلى جانب إضافة غرف خاصة باللاعبين و6 دورات مياه للجماهير واللاعبين وغرفة للطاقم الطبي وأخرى للجنة التحكيمية بالإضافة إلى غرف الخدمات.

كما تم توصيل الخدمات الدائمة للكهرباء والمياه للمدرج، إلى جانب تنفيذ المشروع مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة وفق اشتراطات الدفاع المدني.

بدورها، قالت المهندسة إسراء النقبي من فرع دبا الحصن، إن أعمال المرحلة ا لثانية تتضمن هدم وإعادة بناء المدرج " أ"، وتضم إنشاء مدرج للجمهور ليسع 1722 متفرجاً، بالإضافة إلى إنشاء غرفتي تبديل للاعبين و7 دورات مياه للاعبين والجمهور وغرفة الطاقم التحكيمي ومثلها للطاقم الطبي وأخرى للجنة التحكيمية، وكذلك غرفة المعالجة الطبية ومكتبين إداريين و4 غرف للخدمات مع مصعد وردهتين خاصة بالإعلاميين والتعليق الرياضي إلى جانب مطبخ تحضيري.

ويعد المشروع جزءاً من مخطط الإمارة لتطوير منشآت القطاع الرياضي في كافة المناطق استجابة لمتطلبات مشروع التنمية الشامل وتوفير أفضل الخدمات والاماكن والملاعب والاندية الرياضية المختلفة للشباب.