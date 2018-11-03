دعا للاحتفال به

عبد الله مطر الكتبي: رفع العلم مناسبة للاعتزاز بإنجازات الدولة

  • السبت 03, نوفمبر 2018 في 8:02 م
  • سعادة عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
    سعادة عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
أكد سعادة عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمين السر العام لنادي المدام الثقافي الرياضي، أهمية الاحتفال بيوم العلم.
الشارقة 24:
 
أعرب سعادة عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمين السر العام لنادي المدام الثقافي الرياضي، عن اعتزاز شعب الإمارات، بيوم العلم ورفعه في الميادين والساحات العامة.
 
ولفت سعادته، في تصريح بمناسبة يوم العلم، إلى أن رفع علم الدولة، يمثل يوماً للاعتزاز بإنجازات الدولة، التي سطرتها في كل بقعة من أرضها، وفخراً بالاهتمام بالإنسان، والإعلاء من شأنه، وتقديم أرقى الخدمات وتوفير الإمكانات لإسعاده.
 
وأشار سعادة الكتبي، إلى أهمية مشاركة أبناء الإمارات في إحياء يوم العلم، للتعبير عن وحدتنا الوطنية.