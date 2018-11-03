رئيس بلدي الحمرية: رفع العلم يبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن

الشارقة 24:

أكد سعادة حميد بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، أن احتفال الإمارات بيوم العلم، ورفعه عالياً خفاقاً، في مختلف الساحات والميادين بالدولة وخارجها، يبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد سعادته، في تصريح بمناسبة يوم العلم، أن هذه المناسبة، تشكل رمزاً وطنياً لتكاتف المجتمع، وتعبر عن مدى الولاء والانتماء، لقيادة الإمارات وترابها النفيس.

وأوضح سعادة الشامسي، أن رفع العلم، يمثل ارتباط القلوب والعقول به، واستذكار ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رفع رايتنا، وحافظ عليها عالية خفاقة، وأسس دولة حضارية.