"طب وقائي الذيد" يحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

نظم مركز الطب الوقائي في الذيد، احتفالية بيوم العلم، تضمن رفعه عالياً خفاقاً، بمشاركة الطاقم الإداري والفني للمركز، وطلاب روضة الحصن، والمتعاملين، والمراجعين .

وأكد خليفة الطنيجي مدير المركز، أهمية هذه المناسبة الوطنية، في تعزيز اللحمة الوطنية، والتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وكرّم الشاعر سلطان الرفيسا لمشاركته بإلقاء قصيدة عن العلم.

وأشار الطنيجي، إلى أن يوم العلم مناسبة وطنية للتمسك بالوطن، والارتقاء به نحو المجد، في كافة المحافل المحلية والعربية والإقليمية والدولية.