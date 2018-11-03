الشارقة تتسلم شهادة "مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية"

الشارقة 24:

تسلم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، شهادة حصول إمارة الشارقة على لقب "مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية "، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين، خلال حفل اليوم العالمي للمدن العالمية، الذي عقد في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا الإنجاز العالمي، ترجمة لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وتتويجاً لمبادرات إمارة الشارقة ومشاريعها الريادية، لدعم وتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع، ودمجها ومنحها كامل حقوقها.

وتتصدر الشارقة التي تحرص على تسخير كافة الإمكانات والمرافق لخدمة فئة ذوي الإعاقة في مختلف الجوانب الحياتية، واجهة الدول العربية في لقبها، وتتبوأ المكانة العالمية المرموقة لها في مصاف المدن الداعمة لهذه الفئة المهمة والمؤثرة، ضمن أفراد الأسرة والتي تهتم بها الشارقة في إطار رعاية كاملة ومستدامة للمجتمع في كافة المجالات.

ودشن سعادة الدكتور طارق بن خادم، ومتين سينتورك رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، على هامش حصول إمارة الشارقة على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، الموقع الإلكتروني لـ "الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية"،https://accessiblesharjah.org/ ، وذلك بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

سلطان بن أحمد: الشارقة تستثمر في الإنسان

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أنه ليس غريباً حصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية "، وهي الإمارة التي تضع الإنسان مرتكزاً لبرامجها وأهدافها لتشكل نموذجاً يحتذى في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز مكانة كل فرد فيها ومنحه كامل حقوقه.

ولفت إلى حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على حقوق جميع الفئات في المجتمع وإطلاق العديد من المبادرات المهمة والأولى من نوعها، وإيجاد البنية التحتية المتكاملة والبيئة الراعية والداعمة للإنسان على اختلاف احتياجاته وظروفه لتتكلل مسيرة 38 عاماً، باستحقاق الشارقة الجديد للقبها الريادي على مستوى المنطقة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، "شارقة الإنسان" قطعت عهداً يحتذى من العمل والعطاء وفق خطى صاحب السمو حاكم الشارقة، راعي الإنسانية الأول وملهم العطاء.. وما استحقاقها للقبها الجديد، إلا نتيجة لمنظومة عمل ممتدة جعلت الإمارة سباقة في إنجازها ليتم تتويجها بلقبها الريادي على المستوى العربي.