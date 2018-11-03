"خيرية الشارقة" تتفقد مشاريعها في سريلانكا وتفتتح "القرية النسائية"

الشارقة 24:

اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة سلطان مطر بن دلموك، عضو مجلس الإدارة، وعضوية محمد عبد الرحمن آل علي، رئيس قسم المشاريع، وعائشة الحويدي، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع، وعدد من موظفات ومحسنات الجمعية، جولته الميدانية في جمهورية سريلانكا، بعد زيارة عمل استمرت 4 أيام.

وشهدت الزيارة افتتاح مشروع قرية الشارقة النسائية، التي تم إنشاؤها في منطقة مادورانكولي، بحضور مريم العزيزي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية سريلانكا، وتوزيع المواد الغذائية وملابس الكسوة، وإجراء الفحوص الطبية على الحالات والأسر المستحقة.

وأكد سلطان مطر بن دلموك، أن جولة الجمعية في سريلانكا، شهدت افتتاح قرية الشارقة النسائية، وتم إنشاؤها بتكلفة مليون وربع المليون درهم، بدعم متبرعات الجمعية، وتتألف من 20 بيتاً سكنياً، تم تسليمها لمستحقيها من السيدات الأرامل.

وتضم القرية مدرسة تحتوي على 3 فصول دراسية، للتعليم الأساسي، مع بئر ارتوازية بخزان بسعة 10000 لتر ليخدم القرية بأكملها، إلى جانب مركز خياطة للأرامل العاملات بمهنة التطريز، ومسجد من طابقين يتسع لـ 350 من المصلين، وحديقة ترفيهية للأطفال.

كما تم توزيع طرود المواد الغذائية والملابس والمبالغ النقدية على سكان القرية الأرامل، مع توزيع الهدايا على الأطفال، لرسم البهجة في نفوسهم.

وشهد الوفد خلال الزيارة، وضع حجر الأساس لبناء 20 بيتاً جديداً في خطوة تهدف للتوسع في مشروع القرية، وزيادة أعداد المستفيدات منه.

وشملت الجولة تفقد مشروع قوارب الصيد، أحد المشاريع الإنتاجية التي توفر من خلالها الجمعية القوارب للعاملين بحرفة صيد الأسماك، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، في كسب قوت يومهم، وتم توزيع قوارب صيد جديدة على الحالات المستحقة، إلى جانب زيارة عدد من بيوت الفقراء، بقرية "التسامح"، التي تم إنشاؤها سنة 2016.

وتم خلال الجولة الاطلاع على مركز الخياطة، وعدد من الفصول الدراسية المشمولة بالقرية ذاتها، للاطمئنان على سير العمل فيها والوقوف على كفاءة عملها ومدى رضا المستفيدين منها.

وتابع الوفد حملة الفحوصات الطبية المجانية، التي تم تنفيذها عبر مشروع العيادة المتنقلة، وشملت تخصصات الضغط السكري والعيون والأسنان، مع توزيع ملابس الكسوة والهدايا النقدية وطرود المواد الغذائية على المستحقين.