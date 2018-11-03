بلدية الشارقة تتسلم عضوية "شبكة حماية الطفولة"

الشارقة 24:

تسّلم سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، في مبنى البلدية الرئيسي بمنطقة المصلى، عضوية شبكة الشارقة لحماية الطفولة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات، ولتكون شريكاً رئيسياً في بناء المجتمع وحماية الأطفال باعتبارهم جزءاً مهماً منه.

وأكد الطريفي، أن البلدية تعتبر نفسها من خلال هذه العضوية، شريكاً رئيسياً في المجتمع، لحماية الطفولة، وقد تبوأت الشارقة مكانة كبيرة كإمارة صديقة للطفل، وخطت خطوات كبيرة في حماية الأطفال، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع توفير المستقبل المشرق والمزدهر للأطفال وتنمية معارفهم وثقافتهم.

وأوضح الطريفي، أن البلدية تحرص بشكل كبير على تعزيز التعاون والتفاعل مع المؤسسات، وبما أن حماية الأطفال من الإساءة ومخاطرها، باتت مسؤولية مجتمعية كبيرة، فإن البلدية تشارك في هذه المسؤولية لتكون شريكاً فاعلاً يحقق أعلى معدلات الحماية للأطفال، وتلبية احتياجاتهم وتكامل الدور المؤسسي بحمايتهم وتوعية المجتمع بالإساءة التي من الممكن أن يتعرضوا لها، وهو ما ركزت عليه الإمارة منذ سنين طويلة، بتأسيس استراتيجية متكاملة للاهتمام بهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لضمان حقوقهم في مختلف المجالات.