شرطة الشارقة تعزز التعاون التدريبي مع نظيرتها الفرنسية

الشارقة 24:

بحث العقيد علي الكي الحمودي، نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مع وفد فرنسي برئاسة لوران كوزاني، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي، بالسفارة الفرنسية بأبوظبي، ومساعده لوران كولر، التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، والسفارة الفرنسية، في مجال تبادل الخبرات الأمنية وخطط التدريب.

حضر اللقاء الذي تم في قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة معهد التدريب، المقدم الدكتور أحمد المعمري، رئيس قسم k9، والمقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب بالمعهد، والنقيب محمد المطوع مدير فرع التدريب التخصصي .

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من النقاط التي تتعلق بالتعاون التدريبي لعام 2019، والتركيز على التخصصات التي وجة بها سعادة القائد العام، والمتعلقة بوحدات التفتيش الأمني.