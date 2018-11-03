سعود المزروعي: في "يوم العلم" نحتفل باعتزاز وشموخ برمز وحدتنا

الشارقة 24:

اعتبر سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن "يوم العلم"، هو يوم نحتفل فيه باعتزاز وشموخ برمز وحدتنا، وهو مناسبة وطنية، نعبر من خلالها عن صادق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته كل من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، في الشارقة الخميس، بحضور مديري الإدارات والموظفين، حيث تم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع علم الدولة، وسط فرحة وولاء وانتماء للوطن وقيادته.

وأكد المزروعي أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تحتفلان إلى جانب أبناء الدولة بهذه الذكرى السعيدة، والعزيزة على قلوب الجميع، لتأكيد تمسّكهما بقيم وثوابت "الاتحاد".