"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة "شؤون البلديات والزراعة"

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسته الثانية، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي التاسع، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

وجرت مناقشة أعمال واختصاصات سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، في إمارة الشارقة، بحضور سعادة سالم محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة، وسعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومدراء بلديات إمارة الشارقة، في كل من الذيد والحمرية والبطائح والمدام، ومليحة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأكدت خولة عبد الرحمن الملا، حرص المجلس على إعطاء الأولوية لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، نظراً لأهميتها الحيوية المتمثلة في الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق الجودة بكافة صورها في جميع القطاعات.

وشدد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، على أن مناقشة موضوع سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، تأتي خدمة للصالح العام.

ثم ألقى سعادة سالم النقبي، رئيس الدائرة، كلمة أشار فيها إلى حرص الدائرة على الاستجابة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف ترسيخ أسس النهوض الشامل والمتسارع بالعمل والخدمات البلدية، والتنمية الزراعية والحيوانية.

وأكد أن الدائرة عكفت على إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية، فضلاً عن إيجاد آليات تنسيق فاعلة تعزز علاقات التواصل بين بلديات الامارة، للتعرف على احتياجات البلديات ومدن ومناطق الامارة.

وقدم الأعضاء والعضوات خلال مناقشة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لسياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية استفساراتهم وأسئلتهم التي تمحورت حول الجهود التي وضعتها الدائرة، لتطوير تنمية الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، وغيرها.

وأجاب النقبي ومدراء بلديات إمارة الشارقة، بردود شافية حول طبيعة خدمات الدائرة، وما تقدمه بلديات إمارة الشارقة من أدوار في خدمة مدن ومناطق إمارة الشارقة.