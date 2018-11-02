مدير "صحة الشارقة": يوم العلم رمز الولاء للوطن

الشارقة 24:

أكد الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، أن يوم العلم يعد رمزاً للولاء والعزة والشموخ، ومناسبة عزيزة على قلوب جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواطنين ومقيمين.

وأوضح المهيري، في تصريح بهذه المناسبة، أن يوم العلم يمثل تجسيداً رائعاً لالتفاف الشعب حول قيادته الرشيدة، ودرساً عظيماً لأبناء الوطن يتجدد كل عام، ويذكرهم بضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ورفع علمها عالياً خفاقاً في كل المحافل الدولية والمحلية، لتبقى الإمارات تعانق السماء بإنجازاتها العالمية، ثقافياً وإنسانياً وعلمياً ومجتمعياً.

وأشار مدير هيئة الشارقة الصحية، إلى أن بذرة الخير التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تثمر في كل بقعة من بقاع العالم، وأن الخير يستمر بإذن الله تعالى في ظل حكومتنا الرشيدة.