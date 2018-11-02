سوق الجبيل بالشارقة يحتفي مع 70 طفلاً بيوم العلم

الشارقة 24:

تماشياً مع عام زايد، وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رعاية الأطفال وتمكينهم والاهتمام بهم، احتفل سوق الجبيل بالشارقة بيوم العلم، بمشاركة 70 طفلاً من حضانات مختلفة.

واستمتع الأطفال بالأجواء الاحتفالية التي صاحبت هذه المناسبة، حيث قامت إدارة السوق بتزيين كافة المرافق والممرات ببالونات تحمل ألوان العلم الإماراتي، وبث النشيد الوطني في أرجاء السوق، إلى جانب تقديم الفواكه للأطفال لتشجيعهم على الأغذية الصحية الطازجة، وتوزيع الأعلام على الزوار المتواجدين في السوق.

وأعرب المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم، بطريقة مبتكرة، وأكد حرص السوق على دعوة مجموعة من الأطفال لتعريفهم على هذه المناسبة الوطنية، وإدخال السعادة إلى نفوسهم، وفي ذات الوقت تشجيعهم على اكتشاف المنتجات الطازجة في السوق.