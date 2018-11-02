154 زائراً يضعون بصماتهم بألوان علم الإمارات في منصة "الشارقة للإعلام"

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الشارقة للإعلام، يوم الخميس، ضمن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، مسابقة "يوم العلم"، التي شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 154 زائراً عبّروا عن ولائهم وامتنانهم للوطن، من خلال رسم علم دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الشاشة التفاعلية في جناح المؤسسة.

وتنظم مؤسسة الشارقة للإعلام، على مدار أيام المعرض، عدداً من المسابقات والفعاليات الترفيهية لزوارها خلال أيام المعرض، جاء من بينها مسابقة "يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، بالإضافة إلى مسابقة يوميّة تفاعلية تعتمد على تركيب صورة المشارك على صورة لمذيع أو مذيعة من استوديو أخبار، ويتم كل يوم اختيار فائز واحد من جمع المشاركين، فضلاً عن تقديم فعاليات حيّة من أرض المعرض تتضمن فقرات ترفيهية للأطفال وأسئلة عامّة للجمهور.

وتواكب مؤسسة الشارقة للإعلام، عبر استوديو إذاعي وتلفزيوني متكامل من جناحها بالمعرض، بالإضافة إلى نقل مباشر وتقارير مصوّرة، مجمل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ 37، فضلاً عن استضافة أبرز ضيوفه وتسليط الضوء على دور النشر المشاركة، والفعاليات المصاحبة له.