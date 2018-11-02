بلدية الحمرية تحتفل بيوم العلم برفعه عالياً

الشارقة 24:

تجسيداً لأروع صور التلاحم الوطني، بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، رفعت بلدية منطقة الحمرية، في ساحتها الأمامية، علم الدولة، بمشاركة واسعة شملت كافة الدوائر الحكومية والخاصة، احتفالاً بـهذه المناسبة الوطنية.

كما واصلت بلدية الحمرية، مبادرتها النوعية، للسنة الخامسة على التوالي، تحت عنوان "علم لكل بيت"، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، إلى جانب فعاليات وأنشطة مجتمعية ووطنية عدة.

وتجسدت أبرز مراسم الاحتفالية، بمسيرة على الأقدام شارك فيها سعادة حميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وأعضاء المجلس، والنيابة العامة ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومدير مركز الشرطة، وأعيان المنطقة.

وأكد سعادة رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، أهمية تعزيز القيم الوطنية بين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن يوم العلم يعبر في طياته السامية عن عزة وشموخ الدولة، ويروي للأجيال ماضيها المجيد، ويستشرف مستقبلها الزاهر.